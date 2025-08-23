19 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي نحو 19.04 مليار درهم، بعد تنفيذ 6046 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 13.66 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4109 مبايعات لوحدات سكنية، و160 مبايعة لمبانٍ، و372 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4641 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 1222 معاملة، بقيمة 4.28 مليارات درهم، موزعة بواقع 847 لوحدات سكنية، و135 لمبانٍ، و240 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.1 مليار درهم، بواقع 183 معاملة موزعة على 118 لوحدات سكنية، و18 لمبانٍ، و47 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.62 مليار درهم، تلتها «المركز التجاري الأولى» بنحو 633.19 مليون درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 558.52 مليون درهم، و«جميرا فييلج سركل» مسجلة 504.44 ملايين درهم، ثم منطقة «سوبها هارتلاند» مسجلة 497.7 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس منفردة، نحو 2.09 مليار درهم، بعد تنفيذ 825 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.69 مليار درهم.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ186.99 مليون درهم، تلتها «اليفرة 1» بنحو 101.61 مليون درهم، و«برج خليفة» بـ101.57 مليون درهم، و«مدينة المطار» مسجلة 90.53 مليون درهم، ثم منطقة «بوكدرة» مسجلة 84.66 مليون درهم.