«مصدر» تحصل على التصنيف الائتماني «AA-»

حصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، على التصنيف الائتماني «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز»، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة.

ويعكس التصنيف الجديد المكانة العالمية المتنوعة لشركة «مصدر»، وآفاق نموها القوية، وسياساتها المالية المنضبطة، بما في ذلك تخصيص عوائد السندات الخضراء لتمويل إنشاء وتطوير مشروعات جديدة، وبحصولها على أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالة «موديز» (A1)، و«فيتش» (AA-)، و«إس آند بي» (AA-)، تواصل «مصدر» تكريس موقعها بين الشركات التي تتمتع بقدرات وسياسات مالية متينة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي.