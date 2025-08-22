«دي بي ورلد» تدخل في شراكة مع «إيتوشو» اليابانية

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مذكرة تفاهم مع شركة «إيتوشو» التجارية اليابانية، لتوسيع حزمة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية لسلاسل التوريد، وقدرات التوزيع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيستكشف الطرفان فرص تعزيز الربط التجاري والوصول إلى الأسواق في إفريقيا، ودعم الشركات اليابانية التي تسعى إلى ترسيخ أو تعزيز حضورها في القارة، وتركز المناقشات الأولية على عمليات الأسطول والخدمات اللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد، وتوزيع السلع والمنتجات الغذائية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بيت سيمون: «تُمثل إفريقيا إحدى أكثر جبهات النمو ديناميكيةً في التجارة العالمية، ويعكس التعاون مع إيتوشو رؤيةً مشتركةً لتحقيق قيمة مضافة، من خلال الجمع بين خبراتنا في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخبرات (إيتوشو التجارية)، لبناء روابط أعمق بين إفريقيا واليابان».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إفريكا بلوك» في شركة «إيتوشو»، شينيا إيشيزوكا: «نأمل أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز المشاريع بين الطرفين، إضافة إلى بناء جسور التواصل بين الشركات اليابانية الراغبة في التوسع في الأسواق الإفريقية».

يذكر أن «دي بي ورلد» تعمل في أكثر من 48 دولة في القارة الإفريقية، من خلال شبكة واسعة من الموانئ والمحطات والأصول اللوجستية، وقد استثمرت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في تطوير البنية التحتية، مع خطط لاستثمار ثلاثة مليارات دولار أخرى على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.