إصدار رخصة تتيح لزوّار دبي قيادة الوسائل البحرية الترفيهية

أعلنت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية، مخصصة للزوّار حاملي رخص صادرة عن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة، وعدد من الدول المعتمدة رخصها عالمياً.

وأفادت السلطة، في بيان، بأن خطوتها تهدف إلى تعزيز تجربة زوار دبي، وتسهيل ممارستهم للأنشطة البحرية الترفيهية، لافتة إلى أنها أطلقت بالتزامن مع هذه الخطوة دليلاً محدثاً وشاملاً لتنظيم ترخيص طواقم الوسائل البحرية في الإمارة، استناداً إلى القرار الإداري رقم (5) لسنة 2024، الذي يحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على رخص قيادة وتشغيل الوسائل البحرية.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «نؤمن بضرورة توفير بيئة بحرية مرنة تواكب تطلعات الزوار الدوليين، وتمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة بحرية استثنائية ضمن مياه دبي»، لافتاً إلى أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار التزام السلطة بتعزيز السلامة البحرية، وضمان كفاءة وتأهيل الأطقم البحرية، وتوحيد المعايير بما يتوافق مع التشريعات المحلية وأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز التجربة البحرية لزوّار وروّاد دبي، وتمكّنهم من ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضية في بيئة آمنة ومنظمة، بما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة بحرية عالمية متكاملة تجمع بين الحداثة والتنوّع وجودة الخدمات، ويدعم في الوقت ذاته النمو المستدام لقطاع دبي البحري ودوره الحيوي في الاقتصاد المحلي.

وأكدت السلطة أنها تعترف بجميع الرخص البحرية الدولية الصادرة عن الإدارات أو الجهات البحرية الوطنية في الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية (IMO)، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأخرى المعتمدة عالمياً، شريطة أن تستوفي هذه الرخص المعايير والمتطلبات المقررة.

وتتيح هذه الخطوة، لحاملي الرخص الأجنبية المؤهّلين، فرصة الحصول على رخصة قيادة الوسائل البحرية الصادرة عن سلطة دبي البحرية، من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة.