تعاونية الشارقة تطلق حملة تخفيضات "العودة إلى المدارس"

طرحت تعاونية الشارقة حملة "العودة للمدارس" بفروعها المنتشرة في إمارة الشارقة، وشملت خصومات تصل إلى 70% على أسعار المنتجات الخاصة بالموسم من الحقائب المدرسية والقرطاسية بجميع أنواعها، إلى جانب العروض على سلع غذائية وغير غذائية خلال فترة الاستعداد للمدارس.

وتستمر حملة " العودة للمدارس" التي أطلقتها تعاونية الشارقة حتى بداية سبتمبر، إذ تهدف إلى توفير مستلزمات مدرسية عالية الجودة ومتنوعة، تلبي احتياجات الطلبة، وتواكب التطورات المتسارعة في أساليب التعليم.

وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، أن التعاونية تحرص على تقديم تجربة تسوق متكاملة للأسر والطلبة مع بداية العام الدراسي، وذلك من خلال طرح عروض تتسم بتنوع الخيارات، بما يشمل أدوات القرطاسية واللوازم المكتبية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التعليمية الحديثة.

وقال الجنيد أن تعاونية الشارقة وفرت خلال هذه الحملة مستلزمات مدرسية تتماشى مع وتعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي الجديد، مع مراعاة تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات ضمن بيئة تسوق مريحة سواء داخل الفروع أو عبر القنوات الرقمية التي خصصتها التعاونية للتسوق،.

وأوضح الجنيد أن التعاونية لا تركز فقط على المنتجات التعليمية، بل تسعى أيضاً إلى دعم المستهلكين من خلال توفير تشكيلة من المواد الغذائية الأساسية والوجبات الصحية، بما يعزز من نمط الحياة المتوازن للأطفال ويساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسي، مؤكداً حرص التعاونية على دعم المنتجات الوطنية ضمن حملات العودة للمدارس، من خلال تخصيص مساحة بارزة للعلامات التجارية المحلية التي أثبتت جودتها وكفاءتها...