بيع «لامسي بلازا» في المزاد بقيمة 188.7 مليون درهم

بيع مركز «لامسي بلازا» للتسوق، الواقع في منطقة عود ميثاء بدبي، بقيمة 188.7 مليون درهم، وذلك خلال مزاد أقيم يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري.

وشهد المزاد تنافساً بين 37 مزايداً عبر المنصة الإلكترونية لـ "شركة الإمارات للمزادات"، التي طرحت العقار بسعر افتتاحي بلغ 185 مليون درهم.

ووفقاً للوصف الوارد على موقع «الإمارات للمزادات»، فقد شمل العرض قطعتين من الأراضي مخصصة للاستخدام التجاري والمكتبي والسكني، حيث تبلغ مساحة الأرض الأولى 4110.96 أمتار مربعة، ومساحة الأرض الثانية 4087.73 متراً مربعاً، (بما يعادل 88250 قدم مربعة)، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 390,111.82 قدم مربعة.

وأوضح موقع «الإمارات للمزادات» أن المنقولات والرخصة التجارية ليست من ضمن البيع، فضلاً عن أن العرض خاص بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن مركز تسوق «لامسي بلازا» تعرض لحريق محدود في مارس 2017، ولا يزال مغلقاً منذ ذلك الحين.