ودائع الأفراد بالبنوك تصل إلى أعلى مستوى في تاريخها

كشف المصرف المركزي أن ودائع الأفراد والشركات والودائع الحكومية سجلت زيادات كبيرة، في نهاية مايو 2025، وبلغت 51.5 مليار درهم خلال شهر واحد فقط، في دلالة على الثقة الكبيرة بالجهاز المصرفي بالدولة ومتانة النظام وقوته.

وأوضح المصرف المركزي، في بيانات حديثة، أصدرها أمس، أن الأفراد المقيمين في الدولة أودعوا في البنوك المحلية، خلال مايو الماضي، 14.2 مليار درهم، لافتاً إلى أن الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد المقيمين في الدولة ارتفع إلى 807.1 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي، في أعلى مستوى تصل إليه ودائع الأفراد في تاريخ البنوك، مقابل 792.9 مليار درهم في نهاية أبريل السابق عليه.

وذكرت الإحصاءات أن ودائع الشركات في الدولة ارتفعت 24 مليار درهم خلال شهر واحد، لتصل إلى 1.222.5 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، مقابل 1.198.5 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي.

كما ارتفعت الودائع الحكومية إلى 402.9 مليار درهم في نهاية مايو، مقابل 389.6 مليار درهم في نهاية أبريل الذي سبقه بارتفاع قيمته 13.3 مليار درهم.

وكشف المركزي أن قيمة الودائع «فوق 20 مليون درهم» وصلت إلى 1.674.8 تريليون درهم، في نهاية مارس الماضي، لتستحوذ على أكثر من نصف قيمة الودائع المحلية، بينما بلغت قيمة الودائع (من خمسة ملايين إلى 20 مليون درهم) نحو 372.2 مليار درهم.

بدورها، بلغت قيمة الودائع من (مليون درهم إلى خمسة ملايين درهم) نحو 399.2 مليار درهم، وقيمة الودائع (من 500 ألف درهم إلى مليون درهم) 149 مليار درهم، واستحوذت الودائع الأخرى على المتبقي.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب إلى 28.9 مليار درهم، في نهاية مايو الماضي، مقابل 22.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وبما يعادل ستة مليارات درهم تقريباً، بزيادة نسبتها 26% خلال خمسة أشهر. وارتفع رصيد «المركزي» من الذهب على أساس شهري بنسبة 0.5% تقريباً، بما يعادل 142 مليون درهم.

واستقر عدد موظفي البنوك شاملة البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية، للشهر الثالث على التوالي، عند 38 ألفاً و476 موظفاً بنهاية مايو 2025.

وأوضح «المركزي» أن عدد الموظفين في البنوك المحلية بلغ 32 ألفاً وستة موظفين، لتستحوذ بذلك على ما نسبته 83.2% من إجمالي الموظفين، في حين بلغ إجمالي عدد الموظفين في البنوك الأجنبية 6470 موظفاً بنسبة 16.8% من الإجمالي.

