«ديوا» تختتم برنامجها الصيفي لتدريب المواطنين الشباب

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حفلاً تكريمياً في مجمعها للتطوير المهني والأكاديمي للاحتفاء بخريجي برنامجها للتدريب الصيفي لعام 2025. وقدمت الهيئة خلال الحفل لطلاب المدارس الثانوية والجامعات المواطنين الخريجين من مختلف التخصصات شهادات تقديرية وجوائز.

وركز برنامج الهيئة التدريبي الصيفي الذي استمر شهراً كاملاً في عدد من فروع ومراكز الهيئة، على تنمية مهارات المواهب الشابة المواطنة في مجالات البروتوكول المهني وأخلاقيات العمل وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات. وتعرّف المشاركون أيضاً على أساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وعلى مختلف قطاعات وإدارات الهيئة الفنية والهندسية والمهنية، للإلمام بطبيعة عملها على أرض الواقع.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم بتمكين الشباب الإماراتي وتشجيعه على التعلم والتطور المستمر. ونتبنى نهجاً راسخاً لجذب واستقطاب الشباب الإماراتي، وصقل قدراته ومهاراته المعرفية والعملية، وإطلاق طاقاته وتحفيزه على الابتكار واكتساب المهارات المستقبلية اللازمة للتعامل بمرونة مع سوق العمل ومتطلباته، بما يدعم اقتصاد المعرفة، ويمكّنهم من أداء دورهم الجوهري في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة والنهوض بها، وترسيخ مكانة الدولة في صدارة جهود الاستدامة العالمية».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور يوسف الأكرف: «نحرص على توفير البرامج والمبادرات التي تُعنى بالتوجهات والمجالات التي من شأنها تطوير خبرات الشباب في العمل الحكومي، وتتيح لهم مواكبة أحدث التقنيات وابتكار الحلول المستدامة، بما يلبي تطلعاتهم ويضمن مواصلة مسيرة الازدهار والتنمية».