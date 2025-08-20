«الاقتصاد والسياحة» تُشارك في «حوار المرأة الاقتصادي» بالصين

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في فعالية «حوار المرأة الاقتصادي» في مدينة كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية، والذي يهدف إلى تكريس حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية وإبراز إنجازاتها المتميزة، وتطوير شراكات دولية بين القيادات النسائية الناجحة في المجال الاقتصادي في كل من الإمارات والصين، بما يصب في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في بناء المستقبل.

وأفادت الوزارة بأن مشاركتها تأتي في إطار احتفالات دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية 2025 تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين».

وترأس وفد الدولة المشارك في الفعالية التي نظمتها قنصلية الإمارات في مدينة كوانغ جو، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، بدرية الميدور، بحضور القنصل العام لدولة الإمارات في كوانغ جو، مريم الشامسي، إلى جانب رائدة الأعمال الإماراتية المديرة العامة لشركة «ريباوند»، مريم المنصوري، وممثلين عن شركة «سكاي ريفر»، وشركة «إيصال».

وأكدت الميدور أن تمكين المرأة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإمارات تبنّت منذ تأسيسها نهجاً ريادياً في ترسيخ مكانة المرأة كشريك فاعل في مسيرة التنمية، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات داعمة وممكنة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث وضعت مشاركة المرأة في التنمية أولوية وطنية لتعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.

وتضمنت الفعالية مجموعة جلسات حوارية تناولت دور المرأة في مجالات حيوية تشمل التمويل المستدام، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية، والبناء الأخضر، وتوطين الشركات الأجنبية في دولة الإمارات. كما شاركت مجموعة من القيادات النسائية من الجانبين في استعراض تجاربهن المهنية، والفرص التي ساعدتهن على التطور والاستمرار.

ويمثل هذا الحدث محطة مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في التنمية المستدامة، بما يتماشى مع محددات رؤية (نحن الإمارات 2031)، ويدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.