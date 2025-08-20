صفقة بيع استثنائية لفيلا في «تلال الإمارات» بـ 260 مليون درهم

كشفت «شركة إيدين العقارية» العاملة في قطاع الوساطة العقارية الفاخرة، عن إنجازها بنجاح صفقة بيع استثنائية لفيلا مستقلة مُشيدة على قطعة أرض واحدة في منطقة «تلال الإمارات» بقيمة بلغت 260 مليون درهم.

وأكدت الشركة في بيان، بأن هذه الصفقة تعد الأكبر من نوعها على الإطلاق في تاريخ مبيعات الفلل المستقلة داخل هذا الحي السكني الفاخر، كما أنها تبرز الجاذبية الاستثنائية لسوق العقارات الفاخرة في دبي، وتبرز مكانتها كمركز استثماري بارز لأصحاب الثروات العالية.

وبحسب «إيدين»، يقع العقار على مساحة تُقارب 50 ألف قدم مربعة، ولم يُدرج في القوائم العقارية العامة، حيث اقتصر عرضه على المشترين الذين اجتازوا عملية تأهيل دقيقة ومُسبقة، في تأكيد على مستوى الخصوصية الاستثنائي الذي تتسم به الصفقات العقارية ضمن هذه الفئة وهذا الموقع.

وأوضحت الشركة أن الشريك الإداري لدى «إيدين العقارية»، فابريسيو سالتيني، تولى قيادة هذه الصفقة المميزة مُمثلاً عن البائع، في حين تولى المدير المشارك لدى «دبي سوذبيز إنترناشونال ريالتي»، مايكل شارالامبوس، تمثيل المشتري.

وقال الشريك الإداري في «إيدين العقارية»، فابريسيو سالتيني: «اعتمدنا في التعامل مع هذا العقار الفريد، بصفتنا ممثلين عن البائع، استراتيجية تعكس قيمته ومكانته الرفيعة، من خلال إدارة دقيقة ومُحكمة وحرص تام على الالتزام بأقصى معايير السرية والخصوصية».

وتابع: «بفضل موقعه المميز في قلب أرقى مناطق (تلال الإمارات)، ضمن ما يُعرف بـ(الميل الذهبي)، يمتد هذا العقار على مساحة 50 ألف قدم مربعة، ويضم سبع غرف نوم فاخرة، مع إطلالات بانورامية ساحرة على البحيرات وملعب الغولف الراقي (مونتجمري)».

من جانبه، قال الشريك المؤسس لـ«إيدين العقارية»، بارني كرومبتون: «مشاركتنا في ثلاث من أصل أربع صفقات كبرى في (تلال الإمارات) لا تُعد مجرد إنجاز عابر، بل دليلاً واضحاً على متانة ومرونة سوق العقارات الفاخرة في دبي. فالطلب العالمي على الأصول النادرة في هذه المدينة المميزة، لا يزال في أعلى مستوياته، فيما تواصل (تلال الإمارات) تعزيز موقعها وجهة استثمارية فاخرة مفضلة لأصحاب الثروات الكبيرة».

وأكدت «إيدين» أن الصفقة تعزز ريادتها في سوق العقارات الفاخرة بمنطقة «تلال الإمارات»، حيث نجحت، بالتعاون مع شركائها، في إتمام بيع ثلاث من بين أربع عقارات تُعد الأغلى في تاريخ هذه المنطقة، بقيم بلغت 260 مليون درهم، و210 ملايين درهم، و209 ملايين درهم.