حتّا تصدّر الطاقة إلى مدينة دبي

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن بدء التشغيل التجريبي وتصدير الكهرباء من المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتّا إلى مدينة دبي.

وجاء الإعلان خلال زيارة الطاير للمشروع، يرافقه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج المهندس ناصر لوتاه، ومدير المشروع المهندس خليفة البدواوي، وفريق المشروع، للاطلاع على تقدم سير العمل في المراحل الأخيرة، حيث تجاوزت كمية الطاقة المنتجة خلال الفترة الماضية من التجارب التشغيلية للمحطة 17921 ميغاواط ساعة.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميغاواط، وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، فيما يبلغ أقصى معدل احتياج لمنطقة حتّا من الكهرباء نحو 39 ميغاواط، وسيتم تصدير الفائض إلى دبي.

وأكد الطاير أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وزار الطاير مبنى محطة توليد الطاقة الكهربائية الذي تم إنشاؤه بعمق 60 متراً تحت الأرض، واطّلع على آلية عمل الصمامين الرئيسين للمياه في المحطة، حيث يبلغ وزن كل منهما نحو 110 أطنان. كما زار مركز التحكم والسيطرة للمحطة، وشهد إحدى التجارب التشغيلية لعملية ضخ المياه وتوليد الطاقة.

وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي أنشأته الهيئة ضمن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا، بمساحة إجمالية للمسطح المائي تصل إلى 210 آلاف متر مربع. ويتكون السد من جدارين من الخرسانة المضغوطة، ويشتمل على جدار رئيس بارتفاع 72 متراً وبطول يصل إلى 225 متراً، وجدار جانبي بارتفاع 37 متراً. وتبلغ السعة الاستيعابية للسد العلوي نحو 5.3 ملايين متر مكعب (1166 مليون غالون) من المياه.

وأشار الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا، الذي تبلغ قيمة استثماراته نحو 1.42 مليار درهم، يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات.

ويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتّا والسد العلوي. وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتّا والسد العلوي، حيث يتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتّا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.