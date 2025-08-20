«مصدر»: استكمال الإغلاق المالي لمشروع «الصداوي»

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وائتلاف يضم شركتي «جي دي باور» و«كوريا للطاقة الكهربائية»، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 غيغاواط، وهو مشروع بارز ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وتقوده وزارة الطاقة السعودية. وشارك في صفقة تمويل المشروع ثمانية بنوك إقليمية ودولية، حيث سيغطي التمويل جزءاً كبيراً من الكلفة الإجمالية للمشروع التي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن هذا المشروع يُعبر عن التزام «مصدر» بدعم أهداف المملكة في قطاع الطاقة النظيفة، كما يُشكل إضافة مهمة إلى المجموعة المتنامية من مشروعات «مصدر» في المملكة.