مالية دبي: 792 مليون درهم الوفر التراكمي للجهات الحكومية في 17 عاماً

أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لمالية دبي، عن تحقيق وفر بلغ 66 مليون درهم لمصلحة حكومة دبي في عام 2024، ليصل إجمالي الوفر الذي حققه المركز منذ تأسيسه في عام 2008 (17 عاماً) إلى أكثر من 792 مليون درهم.

وأشاد المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، بالدور الحيوي الذي يلعبه مركز الخدمات المساندة، مؤكداً حرص المركز على مواصلة استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المضي وفق الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ الابتكار في العمل المالي الحكومي. وأكد أن المركز يمثّل نموذجاً متقدماً في تقديم خدمات مالية وإدارية عالية الكفاءة للجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة، ويُعد ركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة.