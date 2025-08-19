الودائع المصرفية تتخطى 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

كشف المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات ليتخطى حاجز الثلاثة تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها في نهاية شهر مايو الماضي، حيث ارتفعت من 2.965.4 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2025، إلى 3.018.5 تريليونات درهم بنهاية مايو الماضي، بنمو يفوق 53 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 1.8%.

وأرجع «المركزي» الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتصل إلى 2.741.3 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم، كما ارتفعت كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1% في نهاية شهر مايو الماضي.

وأوضح «المركزي» في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2025، أن إجمالي الائتمان ارتفع من 2.259.4 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى 2.293.4 تريليون درهم في شهر مايو الماضي، بارتفاع 34 مليار درهم خلال شهر واحد، بنسبة ارتفاع 1.5%.

وأرجع نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 26.9 مليار درهم، والزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 7.1 مليارات درهم، نتيجة الارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.8%، بينما انخفض الائتمان للقطاع العام بنسبة 2.4%، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 2.5%، والائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.

ووفقاً لـ«المركزي»، ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة، شاملاً شهادات القبول المصرفية ليتجاوز 4.750 تريليونات درهم بنهاية شهر مايو 2025، بنمو 2.7% على أساس شهري.

في الوقت نفسه، تخطت قيمة الميزانية العمومية للمصرف المركزي 974.2 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2025، لأول مرة في تاريخها وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي، بنسبة نمو سنوي بلغت 21.5%، مقابل 801.9 مليار درهم في نهاية مايو 2024 بزيادة تعادل 172.3 مليار درهم.

وتوزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 196.8 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في شهر مايو الماضي، و226.4 مليار درهم للودائع، إلى جانب الاستثمارات بنحو 513.7 مليار درهم، و500 مليون درهم للقروض والسلف، و36.8 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 443.2 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 298.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و44.2 مليار درهم لرأس المال والاحتياطات، والباقي خصوم أخرى.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 939.1 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2025، للمرة الأولى في تاريخه، مقابل 766.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2024، بزيادة شهرية بلغت 1.6 مليار درهم، ليضيف بذلك 172.4 مليار درهم كأصول أجنبية خلال عام واحد فقط.