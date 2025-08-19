شركات طيران تطرح عروض عطلات إلى وجهات سياحية

طرحت شركات طيران وطنية ووكالات سياحة وسفر، عروضاً لقضاء عطلات سياحية في وجهات دولية بأسعار مشجعة وتنافسية، وذلك بعد انتهاء موسم الإجازات. وتسري تلك العروض على الرحلات خلال سبتمبر المقبل، فيما تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية.

وقال مسؤولان في وكالتي سفر، إن العروض تستهدف بالدرجة الأولى رفع الطلب على السفر مع انتهاء موسم الإجازات بأسعار تشجيعية، مشيرين إلى أن معظم العروض تتركّز في وجهات سياحية قريبة نسبياً، فضلاً عن وجهات الجُزر.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن العروض تتركز بشكل كبير في سبتمبر المقبل، كما أن أسعار الباقات حالياً هي أقل بنسب تصل إلى 40% مقارنة بأسعار العروض التي تم طرحها قبيل بدء إجازة الصيف، مشددين على أهمية قراءة الشروط والأحكام الخاصة بهذه العروض بما في ذلك إمكانية إلغاء الحجز، وتعديله، والرسوم المطبقة.

باقات عطلات

وتفصيلاً، أعلنت شركات طيران وطنية ووكالات سياحة وسفر عن عروض لقضاء عطلات سياحية على الرحلات خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي متاحة للحجز حالياً إلى وجهات مختارة قريبة نسبياً، فضلاً عن محطات في أوروبا، وجنوب شرق آسيا.

وبحسب البيانات، تبدأ أسعار باقات العطلات من نحو 1900 درهم إلى المحطات القريبة نسبياً في شرق أوروبا وغرب آسيا لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة الفندقية.

وتبدأ أسعار العروض إلى العاصمة الأذرية (باكو) من 1600 درهم، ونحو 1800 درهم إلى العاصمة الأرمينية (يريفان)، فيما تبدأ من 2000 درهم إلى العاصمة الأوزبكية (طشقند)، ومن 2100 إلى عاصمة قيرغيزستان (بيشكيك).

كما تبدأ الأسعار إلى بعض محطات جنوب شرق آسيا من نحو 3200 درهم، بما في ذلك العاصمة التايلاندية (بانكوك) بنحو 3300 درهم للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ، و3400 درهم إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، فيما تبدأ باقات وجهة جُزر لنكاوي الماليزية من 3000 درهم.

وتصل أسعار الباقات إلى وجهات الجُزر إلى نحو 3800 درهم بما في ذلك المالديف، وسيشل، وموريشيوس، كما تشمل باقات العطلات محطات في أوروبا لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك العاصمة اليونانية (أثينا) بنحو 2500 درهم، ومدنية كراكوف في بولندا بنحو 2900 درهم، ومدينة ميلانو الإيطالية بنحو 3100 درهم.

وبحسب العروض، فإن جميع الباقات المذكورة تشمل تذاكر الطيران على الدرجة السياحية، والإقامة في فنادق متوسطة من فئتي ثلاث وأربع نجوم لمدة ثلاث ليالٍ، فيما تتباين الأسعار بحسب الوجهات المختارة، وتخضع للتوافر وفقاً لفئة الفندق.

وتشمل بعض الباقات إلى جانب تذاكر الطيران والغرف الفندقية، خدمات مثل: الجولات السياحية والنشاطات، وخدمات النقل من المطار وإليه. والباقات متاحة للحجز حالياً للسفر طوال سبتمبر المقبل، في حين أن بعض العروض تمتد حتى منتصف أكتوبر 2025.

تحفيز الطلب

وقال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب: «تسعى شركات الطيران من خلال هذه العروض إلى تحفيز الطلب على السفر بعد انتهاء موسم الإجازات، عبر تقديم أسعار تنافسية تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية»، مشيراً إلى أن «الهدف هو رفع معدلات الإشغال على الرحلات الجوية وتحديداً إلى وجهات محددة».

وأضاف أن العروض تركّز بشكل أساسي على الوجهات القريبة والجزر السياحية، بما يتيح للمسافرين قضاء عطلات قصيرة بأسعار تشجيعية، لافتاً إلى أن بعض الباقات تستهدف الحفاظ على زخم الطلب على السفر بعد الإجازات، بأسعار تنافسية.

وأوضح دياب أن العروض قد تُشكل فرصة للراغبين في قضاء إجازات قصيرة خلال أيام الأسبوع وحتى في عطلات نهاية الأسبوع، مبيناً أن أسعار الباقات حالياً هي أقل بنسب تصل إلى 40% مقارنة بأسعار العروض التي تم طرحها قبيل بدء إجازة الصيف.

وتابع: «تتباين أسعار العروض الحالية من وجهة إلى أخرى، وفقاً لمعدلات الطلب وفئة المنشأة الفندقية»، مشيراً إلى أن بعض الباقات تتيح مرونة في تعديل المزايا مقابل زيادة في متوسط السعر.

التحقق من الشروط

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إن «شركات الطيران ووكالات السفر سارعت خلال الأيام الأخيرة إلى طرح عروض سفر تشمل العشرات من الوجهات السياحية، وتتركّز بشكل كبير في سبتمبر المقبل»، مشيراً إلى أن بعض العروض تمتد حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وتوقّع الحاج علي أن يتم طرح المزيد من العروض خلال الفترة القريبة المقبلة، وقد تكون أسعارها أقل مقارنة بما تم طرحه حالياً، مشيراً إلى أن لدى شركات الطيران مرونة، وتلجأ عادة خلال سبتمبر وأكتوبر إلى طرح دفعات عدة من العروض التي تكون متاحة للسفر طول الشهرين، إضافة إلى عروض جزئية تسري لأيام محدودة بأسعار أقل عادة.

وأضاف: «للاستفادة القصوى من هذه العروض، فإن على المتعامل الحجز مبكراً، وأن يكون مرناً في المواعيد، ذلك أن أسعار الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع عادة تكون أغلى مقارنة بأيام الأسبوع»، مشدداً على ضرورة التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالعروض الترويجية، خصوصاً ما يتعلق بشروط تعديل الحجز أو الإلغاء، لتفادي أي خسائر ممكنة.

وذكر الحاج علي أن معدل عدد مرات السفر لدى سكان الإمارات مرتفع، في وقت تفضل فيه نسبة متزايدة من السكان السفر أكثر من مرة، وبالتالي تتطلع للاستفادة من هذه العروض، خصوصاً الصفقات المميزة.

• الباقات تشمل تذاكر طيران وإقامة فندقية 3 ليالٍ.