«أوقاف دبي»: 9 ملايين درهم قيمة محفظة الأسهم الوقفية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن قيمة محفظة الأسهم الوقفية تجاوزت تسعة ملايين درهم خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير إدارة الاستثمار في المؤسسة، فإن الأداء الإيجابي لمحفظة الأسهم الوقفية يعكس كفاءة سياسات الاستثمار التي تنتهجها المؤسسة في إدارة وتنمية الأصول الوقفية، بما يحقق استدامة الموارد، وتعظيم عوائدها لخدمة الأهداف المجتمعية والخيرية.

وتتكوّن المحفظة الوقفية للمؤسسة من أسهم شركات مساهمة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وهو ما يعكس تنوع الاستثمارات ومرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق، ويؤكد نهج المؤسسة في تبني سياسات استثمارية رشيدة، لضمان استدامة الأصول الوقفية وتنميتها.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، التزام المؤسسة مواصلة توسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية، وتنويع قنواتها، بما يواكب تطلعات دبي في تعزيز الريادة في مجال الوقف المبتكر، ودعم المشاريع الإنسانية والتنموية المستدامة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توسيع الأثر التكافلي والمجتمعي للوقف، وتحفيز الجميع على الإسهام والمشاركة في العمل الوقفي.

وأشار المطوع إلى أن النمو في قيم محفظة الأسهم الوقفية يعكس دعم وإسهام الواقفين الذين خصصوا أسهماً مالية لمصلحة المصارف الوقفية، ما أسهم في تعزيز الموارد المالية الموجهة للمشاريع المجتمعية والخيرية المستدامة.

وأفاد بأن عوائد الأسهم المالية الوقفية كاملة يتم صرفها وتوزيعها سنوياً على الوقف المستهدف، وفق شروط الواقفين في تعليم الطلبة غير القادرين، وعلاج المرضى المحتاجين، ومد يد العون للأرامل والأيتام، وتمكين أصحاب الهمم، وغيرها من مختلف أوجه الخير في المجتمع.