«نخيل»: عقد بـ 2.6 مليار درهم لبناء «باي فيلاز»

منحت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً بقيمة 2.6 مليار درهم لشركة «فيبريكس للمقاولات»، لبناء مشروع «باي فيلاز» في جزر دبي، والذي يضم 636 وحدة فاخرة عبر خمسة أنواع مميزة من الخيارات السكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يؤكد هذا المشروع التزامنا بالمساهمة في تشكيل مستقبل دبي، كما يجسد رؤيتنا لإنشاء مجمّعات شاطئية استثنائية مزوّدة بمرافق عالمية المستوى لتعزيز رفاهية السكان والارتقاء بأسلوب حياتهم، ونحن واثقون بأن (باي فيلاز) سيتخطى جميع التوقعات بتقديمه تجربة راقية تجمع بين الخصوصية والانتماء المجتمعي».