غرفة دبي العالمية تستقطب 31 شركة متعددة الجنسيات في 6 أشهر

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أنها نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في استقطاب 143 شركة متنوّعة تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ60 شركة خلال الفترة ذاتها من 2024، بنمو نسبته 138%.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة 31 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ13 شركة خلال الفترة ذاتها من 2024، وبنمو نسبته 138%، فضلاً عن 112 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة زيادة 138% مقارنة مع 47 شركة تم استقطابها خلال النصف الأول من 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «نمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي، ومنصة مثالية لانطلاق الشركات نحو أسواق جديدة، بالاعتماد على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة من بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، وموقع جغرافي استراتيجي».

وأضاف: «تُعد شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية ركيزة أساسية في جهودنا لجذب روّاد الأعمال والمستثمرين، والشركات متعددة الجنسيات، وتسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأسواق ذات الأولوية، بالتزامن مع تعزيز شراكات الأعمال بين الشركات العاملة في دبي ونظرائها من القطاع الخاص في دول العالم».

وكشفت غرفة دبي العالمية أنها افتتحت خلال النصف الأول خمسة مكاتب تمثيلية جديدة في كل من دكا في بنغلاديش، وكيب تاون في جنوب إفريقيا، وبنغالور في الهند، وبانكوك في تايلاند، وتورنتو في كندا، لافتة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الالتزام بتحقيق مستهدفات مبادرة «دبي غلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول 2030.