تجار: «تحسّن محدود» في الطلب على المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات بقيم راوحت بين ستة و7.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق له، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال تجار ذهب لـ«الإمارات اليوم» إن الانخفاضات السعرية للذهب قادت إلى تحسّن محدود في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، في وقت أجل فيه بعض المتعاملين قرارات الشراء، ترقباً لمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 402.25 درهم بانخفاض قيمته 7.25 دراهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 372.25 درهماً بتراجع قدره سبعة دارهم. بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 357 درهماً بانخفاض بلغ 6.75 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 305.75 دراهم بتراجع بلغ ستة دراهم.

وقال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «عودة أسعار الذهب للتراجع عقب أسبوعين من الارتفاعات، كانت لها تأثيرات إيجابية في تحسن الطلب على المشغولات الذهبية، وإن كانت بمعدلات محدودة حتى الآن».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «انشغال المتعاملين حالياً باستعدادات الموسم الدراسي الجديد، كان من العوامل التي حدت من الإقبال على شراء المشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون: «انعكست الانخفاضات الأخيرة في أسعار الذهب على الأسواق، بتحسّن معدلات الطلب على شراء المشغولات مقارنة بالأسبوعين السابقين»، لافتاً إلى أن «التحسن لايزال محدوداً مع تأجيل بعض المتعاملين قرارات الشراء ترقباً لمزيد من الانخفاضات المتوقعة خلال الفترة المقبلة».

واتفق على أن محدودية التحسن في الطلب حالياً ترجع إلى انشغال المتعاملين عموماً باستعدادات الموسم الدراسي الجديد وشراء المستلزمات الخاصة به، أو سداد النفقات المتعلقة بالمدارس.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «إمبر للمجوهرات»، أشوين بيشو، إن «الأسواق تشهد مظاهر تحسن محدودة في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك مع تسجيل المعدن الأصفر انخفاضات عقب ارتفاعاته السعرية السابقة». وأشار إلى أن «بعض المستهلكين يفضل التريث في عمليات الشراء، أملاً في حدوث انخفاضات سعرية إضافية، خصوصاً في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترات الأخيرة».