«ديوا» و«مايكروسوفت الإمارات» تبحثان التعاون في التحول الرقمي والابتكار

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أمس، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، عمرو كامل.

وبحث الجانبان في مبنى الهيئة الرئيس، سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من أحدث التقنيات من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ الابتكار، ودعم أهداف التنمية المستدامة في دبي. كما استكشف الجانبان آفاق التكامل بين مبادرات الهيئة الريادية في البنية التحتية الذكية والطاقة المتجددة والخدمات، وبين الخبرة العالمية لـ«مايكروسوفت» في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والأمن السيبراني. وأكد الجانبان التزامهما المشترك باستثمار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وشدد الطاير على التزام الهيئة بترسيخ الابتكار، انسجاماً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأشار إلى حرص الهيئة على توطيد أواصر الشراكات الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين، مثل «مايكروسوفت»، لضمان محافظة الهيئة على مكانتها في صدارة المؤسسات الخدماتية في التحول الرقمي، لافتاً إلى أن التعاون مع «مايكروسوفت» ركيزة أساسية في مسيرة الهيئة، لجعلها أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي عالمياً، وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية الرئيسة.

من جانبه، سلّط المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، عمرو كامل، الضوء على التزام «مايكروسوفت» بدعم المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات، قائلاً: «تُعد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً رائداً في تبني الابتكار لتقديم خدمات مستدامة. ونحن في (مايكروسوفت) ملتزمون بدعم جهود الهيئة من خلال منصاتنا السحابية الموثوقة، وقدراتنا المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وحلولنا في الأمن السيبراني».