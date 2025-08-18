قمة إماراتية إفريقية للاستثمار السياحي أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن استضافة «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» 27 أكتوبر 2025 في دبي، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة - FHS World 2025»، حيث تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات ودول القارة الإفريقية، وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما السياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بهما.

وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «ذا بينش» العالمية، الجهة المنظمة لـ«القمة العالمية لمستقبل الضيافة - FHS World 2025»، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، حيث وقّعها من جانب الوزارة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، بدرية الميدور، فيما وقّعها من جانب الشركة، مديرة محفظة الفعاليات، داريا سميث.

وتستضيف «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمستثمرين من 53 دولة إفريقية، بما يشمل وزراء السياحة وممثلي هيئات ترويج الاستثمار في القارة، ما يعزّز حضور دولة الإمارات كشريك استثماري موثوق للقارة الإفريقية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون النوعي في مجالات حيوية تسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة. وأكدت الميدور أن «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» تمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات بين الإمارات والدول الإفريقية، ما يُسهم في دفع جهود التنمية المستدامة عبر إقامة مشاريع وشراكات تخدم المصالح المشتركة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد والتنافسي، القائم على الشراكات الدولية والقطاعات المستقبلية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش»، جوناثان ورسلي: «يشرفنا التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات لإطلاق (قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي)»، لافتاً إلى أن هذا التعاون يجسد الرؤى المشتركة لتعزيز الاستثمارات وتسريع وتيرة التنمية في قطاعي الضيافة والسياحة بالقارة الإفريقية.