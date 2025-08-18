«جمارك دبي» تتفقد مشروع محمد بن راشد للطيران

قام المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، بزيارة ميدانية إلى مشروع محمد بن راشد للطيران. وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، المهندس خليفة الزفين، والمدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، والمدير التنفيذي المنطقة اللوجستية، محسن أحمد، ونائب المدير التنفيذي المنطقة اللوجستية، عبدالباسط المرزوقي. واستهل المدير العام لـ«جمارك دبي» الزيارة بجولة تفقدية في مركز التفتيش الجمركي، الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة بهدف رفع كفاءة العمليات الجمركية، كما قام بجولة فـي «لوفتهانزا»، والمنطقة الديناميكية لمراكز صيانة المحركات وورش التصليح.