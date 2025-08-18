«غرفة أبوظبي»: 10.3% نمواً في عدد شهادات المنشأ

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد شهادات المنشأ الصادرة، ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والصادرات غير النفطية، وتنوّع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، حيث ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025 بنسبة 10.3%، مقارنة بالفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، في دلالة واضحة على تنامي نشاط التصدير، وزيادة الإقبال على خدمات الغرفة، وتصاعد مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الصادرات غير النفطية، وترسيخ موقع أبوظبي على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية.

وبحسب «غرفة أبوظبي»، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 34.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة. وشهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64%، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15%، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسّع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم.

ويُعد هذا الأداء امتداداً للنمو القوي المُحقق في العام الماضي (2024)، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9%، وسجلت الصادرات نمواً بنسبة 16%، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11%، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3%. كما تُظهر بيانات «غرفة أبوظبي» ارتفاع إصدار شهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي من أبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوّع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها في مجال التصنيع المتقدم.