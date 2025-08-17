%35.9 نمواً في إيرادات 5 شركات عقارية مدرجة بـ «دبي المالي» خلال 6 أشهر

ارتفعت إيرادات خمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 35.97% إلى أكثر من 32.39 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 23.82 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي للقطاعين العقاري والسياحي.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» استناداً إلى الإفصاحات المنشورة على موقع سوق دبي المالي، أن الأرباح الصافية لشركات «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية» سجلت نمواً بنسبة 32.57%، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 14.57 مليار درهم، مقارنة بـ10.99 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت شركة «إعمار العقارية» في الصدارة، بعد تسجيلها إيرادات بلغت 19.833 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة من 14.407 مليار درهم سجلتها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 37.66%.

فيما حققت الشركة أرباحاً صافية بنحو 8.87 مليارات درهم، مقارنة بـ6.83 مليارات درهم، بزيادة 29.9%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة في ظل الارتفاع المستمر في المبيعات العقارية، وتنامي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز.

وحافظت شركة «إعمار للتطوير» المملوكة بأغلبيتها لشركة «إعمار العقارية» على زخمها القوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة إيرادات بقيمة 9.929 مليارات درهم، بزيادة 35%، مقارنة مع 7.338 مليارات درهم حققتها الشركة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الشركة نمواً بصافي الأرباح النصفية بنسبة 40.7% لتصل إلى 4.7 مليارات درهم، مقارنة مع 3.34 مليارات درهم، بينما سجلت صافي أرباح، قبل الضريبة بقيمة 5.5 مليارات درهم، مقارنة مع 3.66 مليارات درهم، بنمو 50.1%.

بدورها، نجحت مجموعة «تيكوم» التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة في الإيرادات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 21%، لتصل إلى 1.389 مليار درهم مقارنة بـ1.148 مليار درهم إيرادات سجلتها المجموعة في الفترة نفسها من عام 2024.

وارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 22% ليصل إلى 737 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية واستراتيجية العمل في إدارة رأس المال، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 24% لتصل إلى 1.108 مليار درهم.

من جهتها، حققت شركة «ديار للتطوير» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 39.2% من 664.4 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي، إلى 925.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2025.

فيما سجلت الشركة نمواً بصافي الأرباح النصفية بنسبة 31.75% لتصل إلى 248.56 مليون درهم، مقارنة مع 188.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، في حين حققت صافي أرباح، قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، بقيمة 266.61 مليون درهم، مقارنة مع 202.6 مليون درهم، بزيادة 31.59%.

وزادت إيرادات شركة «الاتحاد العقارية» بنسبة 18.88% إلى 316 مليون درهم بالنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 265.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2024، بينما تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 58.11% إلى 14.56 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بلغت 34.77 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024.

