173.6 مليون درهم صافي ربح «تعاونية الاتحاد» في النصف الأول

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن نتائج مالية وتشغيلية استثنائية للنصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بالتوسع الاستراتيجي في قطاع التجزئة، والخدمات الرقمية المبتكرة، ونهجها المُركز على العملاء، الذي عزز ريادتها في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن «التعاونية سجلت صافي ربح بلغ 173.6 مليون درهم بعد الضريبة في النصف الأول من العام الجاري 2025، مُقارنةً بـ163.14 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، مُسجلةً نمواً بنسبة 6.4%، فيما بلغ إجمالي الدخل 1.158 مليار درهم، منها 1.031 مليار درهم من مبيعات التجزئة، و88 مليون درهم من العقارات، و39 مليون درهم من الإيرادات الأخرى». وأضاف أن أرباح الربع الثاني من عام 2025 نمت بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد كفاءة الاستراتيجية التشغيلية لـ«تعاونية الاتحاد»، مشيراً إلى أن قاعدة عملاء التعاونية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 30%، وارتفعت المبيعات عبر المتجر الإلكتروني بنسبة 24%.

وتابع الهاشمي: «في النصف الأول من هذا العام، وسّعنا نطاق أعمالنا بافتتاح ثلاثة فروع جديدة في الخوانيج، وند الشبا، ومجمع روكان، إذ إنها مصممة وفقاً لأعلى المعايير لتلبية احتياجات عملائنا».

ولفت إلى أن التعاونية تواصل تحسين تجربة المتسوق من خلال خدمات الدفع الذاتية، ما يتيح عمليات دفع أسرع وأكثر راحة.