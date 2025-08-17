مخيم «كهرباء دبي» الصيفي يُعزّز الوعي البيئي للطلبة

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي، المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام وأبناء الموظفين 2025، الذي نظمته في إطار مسؤوليتها المجتمعية خلال شهر يوليو بمشاركة 64 طالباً وطالبة. واشتمل المخيم على أنشطة متنوعة وورش عمل وجولات تعليمية إلى مصنع «ماي دبي» لتعبئة مياه الشرب. وهدف المخيم إلى تنمية المهارات الشخصية والمعرفية للطلاب المشاركين ضمن بيئة تعليمية وترفيهية دامجة، ورفع مستوى وعيهم حول مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة والموارد، وإطلاعهم على أحدث العمليات الصناعية وعمليات التصنيع المستدامة التي يتبناها مصنع «ماي دبي» المملوك بالكامل للهيئة.

وأشاد أولياء أمور الطلاب المشاركين بجهود الهيئة الدؤوبة لاستثمار أوقات الشباب خلال الإجازات الصيفية بطريقة آمنة وبنّاءة، من خلال إشراكهم في برامج رائدة تعزز مهاراتهم في شتى المجالات، وترسخ لديهم روح الابتكار والعمل الجماعي وتحمّل المسؤولية.

وقالت ذكريات عبدالله محمد، والدة الطالبة ميرة السويدي: «نشكر الهيئة على اهتمامها بتوفير بيئة إيجابية تحفز الطلاب والطالبات على التطور والنمو، وتنمية شغفهم في مجالات البيئة والتقنية وكل الجوانب التي تساعدهم في بناء مستقبل مهني مزدهر، ومواكبة تطلعاتهم واحتياجات سوق العمل».