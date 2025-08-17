«سامسونغ»: أول تلفاز ذكي «Micro RGB LED»

كشفت شركة «سامسونغ» النقاب عن أول تلفاز ذكي بإضاءة خلفية «Micro RGB LED» لعرض نطاق ألوان واسع للغاية. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها تهدف من خلال التلفاز الذكي الجديد، إلى سد الفجوة بين أجهزة التلفاز «Mini LED وOLED» منخفضة الكُلفة والموديلات «MicroLED» من الفئة السعرية الأعلى.

وأضافت «سامسونغ» أن التقنية الجديدة تجمع بين الإضاءة الخلفية ولوحة «LCD» تقليدية، ولكن لمبات «Micro-RGB-LED» تمتاز بأنها أصغر حجماً من لمبات «Mini-LED» العادية، ولا تقتصر على اللون الأبيض فقط، ولكنها تمتاز بالضوء الملون أيضاً، وتتيح لمبات «RGB-LED» تغطية نطاق الألوان «BT.2020» بنسبة 100%.