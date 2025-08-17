الإمارات أكبر سوق في إيرادات «التحالف العالمي للفنادق»

قال التحالف العالمي للفنادق إن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول كأكبر وجهة من حيث الإيرادات التي سجلها الزوار الدوليون الأعضاء في برنامج «جي إتش إيه ديسكفري» التابع لـ«التحالف»، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، تليها كل من تايلاند وإسبانيا وسنغافورة وإيطاليا.

وذكر «التحالف» أن الإمارات جاءت أيضاً ضمن قائمة أبرز الأسواق من حيث عدد الليالي الفندقية التي سجلها الزوار الدوليون، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأعضاء في برنامجه وصل إلى 30.9 مليون عضو بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن الإيرادات التي سجلها الأعضاء في النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 1.5 مليار دولار على الصعيد العالمي (5.5 مليارات درهم)، بنمو 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حافظت على مركزها كأكبر سوق مصدر للإقامات الدولية، حيث أسهم أعضاء برنامج الولاء المقيمون في الولايات المتحدة بـ15% من إجمالي إيرادات الغرف الدولية خلال النصف الأول. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، تلتها ألمانيا والصين وأستراليا.

والتحالف العالمي للفنادق هو أكبر تحالف عالمي للعلامات الفندقية المستقلة، ويضم 45 علامة تجارية، و850 فندقاً في 100 دولة.