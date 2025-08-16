بسعر يبدأ من 185 مليون درهم.. «لامسي بلازا» في المزاد حتى 20 أغسطس

عرض موقع «الإمارات للمزادات» على منصته الإلكترونية، مركز «لامسي بلازا» للتسوق في منطقة عود ميثاء بدبي، للمزاد، بسعر يبدأ من 185 مليون درهم.

ووفقاً للوصف الذي طرحه موقع «الإمارات للمزادات»، فإن العرض يشمل قطعتي أرض للاستعمال التجاري والمكتبي والسكني، فيما يبلغ إجمالي مساحة الأرض الأولى 4110.96 أمتار مربعة، ومساحة الأرض الثانية 4087.73 متراً مربعاً، (بما يعادل 88250 قدم مربعة)، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 390,111.82 قدم مربعة.

وأوضح موقع «الإمارات للمزادات» أن المنقولات والرخصة التجارية ليست من ضمن البيع، فضلاً عن أن العرض خاص بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً للموقع، فإن المزاد ينتهي في 20 أغسطس الجاري.

يذكر أن مركز تسوق «لامسي بلازا» تعرض لحريق محدود في مارس 2017، وبقي مغلقاً حتى اليوم.