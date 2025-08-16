16.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي نحو 16.28 مليار درهم، بعد تنفيذ 5743 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 10.95 مليارات درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4213 مبايعة لوحدات سكنية، و147 مبايعة لمبانٍ، و334 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4694 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 837 معاملة، بقيمة 4.32 مليارات درهم، موزعة بواقع 531 لوحدات سكنية، و116 لمبانٍ، و190 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 212 معاملة موزعة على 172 لوحدات سكنية، وتسع لمبانٍ، و31 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.06 مليار درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» في المركز الثاني بنحو 721.89 مليون درهم، وتلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 476.43 مليون درهم، وتلتها «وادي الصفا 4» مسجلة 425.84 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» مسجلة 353.92 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس منفردة، نحو 1.74 مليار درهم، بعد تنفيذ 884 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.49 مليار درهم.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ225.94 مليون درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» في المركز الثاني بنحو 85.41 مليون درهم، و«مدينة دبي الرياضية» في المركز الثالث، مسجلة 74.04 مليون درهم، تلتها «نخلة ديرة» مسجلة 64.11 مليون درهم، ثم منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» مسجلة 57.2 مليون درهم.