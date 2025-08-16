زيادة في الإنفاق الاستهلاكي خلال «تخفيضات صيف دبي الكبرى %100

شهدت متاجر التجزئة ومراكز التسوق في جميع أنحاء دبي، زيادة بنسبة جاوزت 100% في متوسط إنفاق المستهلكين خلال الأسابيع الستة الأولى من «مفاجآت صيف دبي 2025» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 31 أغسطس الجاري، حيث أسهمت الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة وأصحاب المصلحة، على مستوى المدينة، في تقديم تجارب تسوق لا مثيل لها للسكان والزوار، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية، و3500 متجر، في ما يزيد على 100 وجهة للتجزئة.

وتشمل أبرز أسباب هذا النجاح تطبيق نهج استراتيجي تدريجي خلال «مفاجآت صيف دبي» هذا العام، يشمل تنظيم ثلاثة مواسم مميزة للتجزئة، بما يتماشى مع تطور حركة التسوق في دبي، حيث حققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة، بدءاً من عروض عطلة الصيف الافتتاحية التي أسهمت في تحفيز نشاط التجزئة في بدايات فصل الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، ثم موسم «تخفيضات صيف دبي الكبرى» الذي اختتم أخيراً، وأسهم في تسريع وتيرة النشاط داخل مراكز التسوق، وتعزيز حجم المعاملات في مختلف فئات التجزئة الرئيسة، وذلك من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 90% من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس.

واستقطبت حملة «تسوق وامسح واربح» الترويجية من موسم «تخفيضات صيف دبي الكبرى»، والتي تضمنت سحباً على أكبر جوائز الصيف - وهي عبارة عن مليون درهم نقداً أو سيارة «نيسان باترول» جديدة كلياً - أكثر من 27 ألف مشاركة، ما عزز تفاعل المتسوقين وحركة الزوار في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة.

ومن المتوقع أن يحافظ موسم «العودة إلى المدارس» الذي يُقام الآن، على هذا الزخم حتى 31 أغسطس، ما يضمن ختاماً قوياً لمفاجآت صيف دبي، من خلال استهداف العائلات والطلبة بتجارب تسوق قيّمة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تعد مفاجآت صيف دبي، أحد أكثر المهرجانات السنوية رواجاً في المدينة، كما أنها مساهم رئيس في دعم الاقتصاد والسياحة والنمو المستدام لقطاع التجزئة، حيث يعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في متاجر التجزئة ومراكز التسوق بنسبة تزيد على 100% خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، النجاح الكبير الذي حققته استراتيجية التجزئة الخاصة بالمفاجآت. ويسلط برنامجنا الحافل بتجارب التجزئة الفريدة هذا العام، الضوء على فصل الصيف باعتباره أفضل وقت لتجربة دبي، بما يتناسب مع جميع الأذواق والميزانيات، لاسيما في ظل وجود آلاف العروض الترويجية التي يشارك فيها أكثر من 1000 علامة تجارية، و3500 متجر، في أكثر من 100 وجهة للتسوق».

وأكد تجار التجزئة ومراكز ووجهات التسوق والعلامات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، وجود زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، وتفاعل العملاء، وحجم معاملات التجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يفخر بنك دبي التجاري بكونه راعياً رئيساً لمفاجآت صيف دبي 2025. فهذه المبادرة تُنعش اقتصاد دبي وقطاع التجزئة فيها عاماً بعد عام، ونحن سعداء للغاية بالنتائج المذهلة في منتصف الموسم، والتي تُظهر وتعكس بوضوح فاعلية الاستراتيجية المحدثة لهذا العام في الحفاظ على الزخم وتقديم قيمة استثنائية. وقد أسهم الحضور الواسع والمشاركة اللذين حققتهما مفاجآت صيف دبي، ومهرجانات التسوق الأخرى في جميع أنحاء المدينة، في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية لبنك دبي التجاري بشكل كبير بين السكان والزوار على حد سواء. كما يؤكد حضور ووجود علامتنا التجارية في وجهات التسوق عالية الإقبال، والأنشطة التفاعلية المصاحبة لها، التزامنا بإثراء وتعزيز تجربة العملاء. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً، يظل بنك دبي التجاري ملتزماً بدعم مشهد التجزئة الحيوي في دبي، ورؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام».