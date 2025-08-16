%78 نسبة إنجاز «مجمع حصيان لتحلية مياه البحر»

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، الذي يتم تنفيذه بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 مليون غالون يومياً، ضمن نظام المنتج المستقل للمياه.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 78%، ومن المقرر اكتمال كل مراحله في الربع الأول من عام 2027.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في إمارة دبي. ويُعد مشروع محطة حصيان من أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.