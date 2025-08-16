11.1 ألف شركة في «جافزا» بنهاية يونيو 2025

استقطبت المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، 400 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل يزيد على 66 شركة شهرياً، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا» بنهاية يونيو الماضي، إلى أكثر من 11 ألفاً و100 شركة.

وبحسب وثيقة نُشرت على الموقع الشبكي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) مستويات إشغال مرتفعة.

وأظهرت بيانات معدلات الإشغال في «جافزا»، استمرار الأداء القوي لقطاعي الأراضي والمكاتب، حيث بلغت نسبة الإشغال في المستودعات 94% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ93% في ديسمبر 2024، فيما وصل إشغال المكاتب إلى 91%، محافظاً على مستويات مرتفعة بعد الزيادة الملحوظة خلال العامين الماضيين، ونحو 90% للأراضي.

ومن خلال الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يُقدّم ميناء جبل علي و«جافزا» منظومة متكاملة متعددة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، من خلال توفير مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك. وتعتبر «جافزا» مركزاً رائداً للتجارة والأعمال، يتوسط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم.

وعلى مدار العقود الماضية، تبنّت «جافزا» ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية وأرقى مستويات الدعم، إضافة إلى الحوافز والخدمات فائقة الجودة وذات القيمة الإضافية، كما توفّر كل الإمكانات للاستفادة من الفرص الكبيرة في المنطقة.

وتقدّم «جافزا» للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات وخارجها، فرصاً استثنائية للنمو والوصول إلى أسواق المنطقة، في وقت تتيح فيه حاضنات الأعمال دعماً كبيراً للمستثمرين من شركات صغيرة ومتوسطة، لتأسيس أعمالها التجارية والدخول إلى الأسواق الإقليمية بأقل التكاليف.

وتعتبر «جافزا» المنشأة الرائدة في محفظة «دي بي ورلد»، وإحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، وتحتضن شركات من مختلف القطاعات، بما في ذلك كبريات الشركات متعددة الجنسيات.

كما تسهم بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، وتبرز أهمية «جافزا» باعتبارها واحداً من أكبر مراكز التوظيف وتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال توفير ما يزيد على 160 ألف وظيفة داخل المنطقة الحرة في مجموعة واسعة من القطاعات، تمتد من الخدمات اللوجستية وقطاع السيارات، وصولاً إلى الصناعات الغذائية والتصنيع المتقدم.

وخلال العقدين الأخيرين، رسّخت «جافزا» دورها في تعزيز الاستثمار والنمو، حيث استقطبت أكثر من 110 مليارات درهم من الاستثمارات، وتُسهم اليوم بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إلى جانب منظومة جبل علي المتكاملة. وتواصل «جافزا» دورها المحوري في دعم الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية (D33)، و«مشروع 300 مليار»، و«اصنع في الإمارات».