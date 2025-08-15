«فلاي دبي» تُعزّز أسطولها بـ 12 طائرة جديدة

أكدت شركة «فلاي دبي» تعزيز استمرارية نموها الاستراتيجي، من خلال تسلم سبع طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، فيما يتوقع انضمام خمس طائرات إضافية قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت، في بيان، بأنها تسلمت، بين أبريل وأغسطس 2025، سبع طائرات جديدة، ما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة، ومع نهاية العام سيصل أسطولها إلى أكثر من 95 طائرة، تخدم شبكة تضم 135 وجهة في 57 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «وصول هذه الطائرات الجديدة دليل على رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، واستثمارنا في الأسطول يدعم مهمتنا في تقديم مزيد من الخيارات، والحفاظ على جودة الخدمة وراحة المسافرين».

وأضاف: «تأتي هذه الطائرات ضمن الطلبات المتأخرة بشكل كبير في السنوات الماضية، وعلى الرغم من استلامنا 12 طائرة هذا العام، مازلنا متأخرين بـ20 طائرة عن الجدول الزمني المخطط له».

وتابع الغيث: «يعكس الاهتمام المستمر من شركاء التمويل، قوة نموذج أعمالنا والتزامنا بالإسهام في دعم دبي لقيادة قطاع الطيران العالمي، وستتيح لنا هذه الطائرات توسيع شبكة وجهاتنا وربط دبي بالأسواق العالمية، وتوفير مزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكة (فلاي دبي) المتنامية، ولعب دور أكبر في دعم دبي كمحور عالمي رائد للطيران».