«الإمارات دبي الوطني».. عضو تقاص عام لأسواق الأسهم في الإمارات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن حصوله على الموافقة اللازمة ليصبح عضو تقاص عام لأسواق الأسهم الإماراتية، من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، وليكون بذلك أول جهة في دولة الإمارات تحصل على هذه الموافقة.

وأفاد البنك بأن هذه الموافقة تتيح له تقديم خدمات التقاص الشاملة لأعضاء التداول في دولة الإمارات، وبصفته عضو تقاص عام، فإنه يُمكن للبنك الآن تزويد أعضاء التداول بمجموعة من الأدوات والمنتجات، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية، بما يُقلل من التعقيدات التشغيلية، ويُحسن الكفاءة، ويقلل الكلفة في عملية التقاص والتسوية.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز حيوية أسواق الأسهم في دولة الإمارات، وتوفير خدمة إضافية للتقاص والتسوية وتوسيع خيارات الاستثمار المتاحة للمشاركين، مع استمرار سوق الأسهم في الدولة في التوسع وجذب ثقة المستثمرين.

وقالت المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، حصة الملا: «يمثل حصول (الإمارات دبي الوطني) على الموافقة ليصبح أول عضو تقاص عام من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانتنا في طليعة الابتكار في السوق، لاسيما في وقت يشهد فيه سوق الأسهم الإماراتي اهتماماً كبيراً ومتنامياً من المستثمرين».

وأضافت: «ستتيح عضويتنا الجديدة للتقاص العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية الفرصة لشبكة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني العالمية للاستفادة من هذه الخدمة، وقد أصبحنا الآن على أتم جاهزية واستعداد لتزويد أعضاء التداول بإمكانية وصول إلى السوق لا مثيل لها، بما يعزز نمو واستقرار سوق رأس المال الإماراتي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «تواكب هذه الخطوة مبادراتنا المستمرة لدعم قدرة السوق التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع قاعدة المشاركين، كما يعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي لأبوظبي كمركز مالي عالمي، ويعزز مكانة سوق أبوظبي كمحطة ربط بين رؤوس الأموال الإقليمية والدولية».