41.14 مليار درهم عائدات «دي بي ورلد» خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي، في النصف الأول من عام 2025، في تأكيد واضح لقوة ومرونة منصتها التجارية العالمية المتكاملة، رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وكشفت «دي بي ورلد» عن ارتفاع العائدات بنسبة 20.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.14 مليار درهم (11.244 مليون دولار)، مرجعة النمو إلى الأداء القوي الذي حققه قطاع الموانئ والمحطات، إضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تمت أخيراً.

كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.4%، لتصل إلى 11.131 مليار درهم (3.033 مليارات دولار)، في وقت شهدت أحجام المناولة زيادة بنسبة 5.6% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، لتصل إلى 45.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر المحفظة العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسرنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، حيث حققت العوائد والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموّاً تجاوز 20%».

وأضاف: «على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار إغلاق طريق البحر الأحمر، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على التجارة العالمية، وما تسبّبت به من اضطرابات كبيرة في القطاع، فقد مكّنتنا استراتيجيتنا القائمة على تقديم حلول متكاملة وتشغيل البنية التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسة من مواصلة دعم أصحاب البضائع في نقل شحناتهم، وتحقيق نتائج استثنائية».

وذكرت «دي بي ورلد» أنها تستمر في ضخ استثماراتها بأسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصروفاتها الرأسمالية 3.97 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام، وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليارات درهم من المصروفات الرأسمالية خلال العام بأكمله لدعم التوسعات في ميناء جبل علي، وشركة الأحواض الجافة العالمية، ومحطة حاويات «تونا تيكرا» (الهند)، وميناء «لندن جيتواي» في المملكة المتحدة، وميناء «داكار» السنغال، إلى جانب تطوير شركة «دي بي ورلد لوجستيكس»، وشركة «بي آند أو للملاحة واللوجستيات»، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات تركز على تعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، ودمج سلاسل التوريد، وتطوير الإمكانات الرقمية لدعم مرونة التجارة على المدى الطويل.