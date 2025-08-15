«طاقة»: 3.7 مليارات درهم دخلاً صافياً في النصف الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 4.5% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 28.4 مليار درهم.

وبلغت الأرباح المعدلة، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، على أساس سنوي، 10.2 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الدخل 3.7 مليارات درهم، في حين ظلّت الربحية في قطاع المرافق قوية، وهو قطاع الأعمال الرئيس في «طاقة».

وقال وزير الاستثمار رئيس مجلس الإدارة في «طاقة»، محمد حسن السويدي، إن «طاقة» تواصل أداءها عبر قطاعات أعمالها الأساسية وأسواق النمو الجديدة، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيتها طويلة الأمد.