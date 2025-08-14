7.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يوليو

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر يوليو الماضي أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية عام 2025، وذلك بإجمالي مبلغ قيمته 7.5 مليار درهم، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو والاستثمار العقاري بالإمارة. فيما بلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة 11,377 معاملة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 23.2 مليون قدم مربع، بحسب ما أورده تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وأرجعت الدائرة ا النمو أيضاً إلى تنوع الخيارات الاستثمارية التي يوفّرها السوق، حيث شملت معاملات البيع في يوليو 114 منطقة داخل الإمارة، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للنشاط العقاري، وتوزع الطلب على مناطق متعددة.

وكشفت إحصائيات شهر يوليو تنفيذ 11,377 معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1,503 معاملات بنسبة 13.2%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة. كما تم تسجيل 593 معاملة رهن بنسبة 5.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.8 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع وإقبالهم على التمويل العقاري.

إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1,134 معاملة بنسبة 10%، في حين تم إصدار 4,682 معاملة لسندات الملكية بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المعاملات، كما سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3,465 معاملة بنسبة 30.5%.

معاملات بيع في 114 منطقة

جرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 857 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 312 معاملة، وأراضي قيد الأنشاء عدد 2 معاملة.

وتصدرت منطقة "عرقوب الصناعية" قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر يوليو، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 251.8 مليون درهم على أرض. كما شهدت منطقة "الممزر" تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 135 مليون درهم على أرض.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,338 معاملة، وتصدرت منطقة "السحمة" قائمة أعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع بـ 206 معاملات، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 200 معاملة، ثم منطقة "تلال" بـ 186 معاملة، ومنطقة "المطرق" بـ 155 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة "تلال" بقيمة تداول وصلت إلى 467.9 مليون درهم، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 340.8 مليون درهم، ثم منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 318.3 مليون درهم، ثم منطقة "عرقوب الصناعية" بـ 316.7 مليون درهم.