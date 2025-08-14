موانئ دبي العالمية.. 100% نموا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" اليوم عن تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي في النصف الأول من عام 2025، في تأكيد واضح على قوة ومرونة منصتها التجارية العالمية المتكاملة، رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وقد ارتفعت العوائد بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 41.14 مليار درهم إماراتي (11.244 مليون دولار أمريكي)، ويعود الفضل في هذا النمو إلى الأداء القوي الذي حققه قطاع الموانئ والمحطات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً. كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.4%، لتصل إلى 11.131 مليار درهم إماراتي (3,033 مليون دولار أمريكي). وفي الوقت نفسه، شهدت أحجام المناولة زيادة بنسبة 5.6% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، لتصل إلى 45.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر المحفظة العالمية.

وارتفعت الأرباح العائدة إلى المالكين بنسبة 100% من 973 مليون درهم (265 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024 إلى 1.95 مليار درهم (532 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري.

وفي معرض تعليقه على النتائج، صرَّح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، قائلاً: "يسرنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، حيث حققت العوائد والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًّا تجاوز 20%. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار إغلاق طريق البحر الأحمر، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على التجارة العالمية، وما تسبّبت به من اضطرابات كبيرة في القطاع، فقد مكّنتنا استراتيجيتنا القائمة على تقديم حلول متكاملة وتشغيل البنية التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسية من مواصلة دعم أصحاب البضائع في نقل شحناتهم، وتحقيق نتائج استثنائية."

وتستمر "دي بي ورلد" في ضخ استثماراتها بأسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصاريفها الرأسمالية 3.97 مليار درهم إماراتي (1.08 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام. وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليار درهم (2.5 مليار دولار أمريكي) من المصاريف الرأسمالية خلال العام بأكمله لدعم التوسعات في ميناء جبل علي، وشركة "الأحواض الجافة العالمية"، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" (الهند)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء "داكار" (السنغال)، إلى جانب تطوير شركة "دي بي ورلد لوجستيكس" وشركة "بي اند أو للملاحة واللوجستيات". وتركز هذه الاستثمارات على تعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، ودمج سلاسل التوريد، وتطوير الإمكانات الرقمية لدعم مرونة التجارة على المدى الطويل.

وتمكنت "دي بي ورلد" من مناولة 27.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في محطات الحاويات التي تديرها، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 7.5% على أساس سنوي.

وأضاف بن سليّم: "بفضل تطوّر قدراتنا اللوجستية، بات بإمكاننا تقديم تجربة سلسة وخدمة موثوقة لمتعاملينا عبر أهم خطوط التجارة العالمية. وعزّزنا عروضنا بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة، مضيفين خبرات متخصصة ترتقي بخدماتنا لتواكب متطلبات أصحاب البضائع المتجددة وتمنحهم قيمة مضافة في كل تعامل. وتُشكّل هذه الاستثمارات خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وربط الممرات الحيوية، مما يمكّننا من تقديم حلول متطورة تتميّز بالمرونة العالية، والكفاءة المعزّزة، والتصميم حسب الطلب."

وقال "نستشرف المستقبل بعين التفاؤل، مؤمنين بالإمكانات الهائلة التي تحملها آفاق التجارة العالمية والخدمات اللوجستية على المدى المتوسط والطويل. وفي ظل التطور المستمر لسلاسل التوريد، تبرز مجموعة "دي بي ورلد" في موقع قوي يؤهلها لريادة القطاع في تقديم حلول تجارية مبتكرة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتُحدث فرقاً حقيقياً من خلال تشكيل قيمة طويلة الأمد".