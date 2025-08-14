«العربية للطيران»: 415 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الثاني

أعلنت شركة العربية للطيران تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية، خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 415 مليون درهم خلال الربع الثاني، المنتهي في 30 يونيو 2025، فيما بلغت إيرادات الشركة 1.69 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي، ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.1 ملايين مسافر، بين أبريل ويونيو 2025، عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 15%، مقارنة بـ4.5 ملايين مسافر تم نقلهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) بنسبة 6% إلى 85%، وسجلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول (من يناير إلى يونيو)، أرباحاً صافية بلغت 770 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مقارنة مع 693 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من 2024.

وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.44 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 8%، مقارنة مع 3.19 مليارات درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق، وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 10.1 ملايين مسافر بين يناير ويونيو 2025، انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 13%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء القوي الذي سجلته الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فاعلية نموذج الأعمال الذي نتّبعه، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو».

وأضاف: «على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والصراع الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من اضطرابات في حركة السفر الجوي وإلغاء عدد من الرحلات، وما لذلك من أثر مباشر في الأداء التشغيلي، فقد تعاملنا مع هذه الظروف الاستثنائية بمرونة وكفاءة، وواصلنا الاستثمار في زيادة السعة التشغيلية عبر جميع مراكز عملياتنا، لنحقق معدلاً قياسياً في نسبة إشغال المقاعد، مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على السفر الجوي».

وأضاف: «شهد النصف الأول من العام الجاري توسعاً ملحوظاً في عمليات (العربية للطيران)، من خلال إطلاق وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات في الأسواق الرئيسة، وتعزيز الأسطول بطائرات إضافية، ما أسهم في توسيع شبكة وجهات الشركة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين العروض المقدمة للعملاء».

واختتم قائلاً: «خلال النصف الثاني من العام، سنواصل تركيزنا على توسيع شبكة وجهاتنا، ودخول أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، ونبقى ملتزمين بتقديم تجربة سفر متميزة، وتحقيق نمو مستدام يضمن عوائد طويلة الأجل لمساهمينا».