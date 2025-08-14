في ذروة استثنائية.. «دبي الدولي» يستعد لاستقبال 3.6 ملايين مسافر

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال فترة ذروة استثنائية مع قرب انتهاء عطلة الصيف، وعودة العائلات والطلبة إلى دبي، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي بأن التوقعات تشير إلى استقبال مطار دبي الدولي أكثر من 3.6 ملايين مسافر، بمعدل يومَي يصل إلى 280 ألف مسافر، من 13 إلى 25 أغسطس، فيما يتوقع أن يكون الجمعة 15 أغسطس الأكثر ازدحاماً، مع تجاوز حركة المسافرين خلاله 290 ألف ضيف.

وبحسب «مطارات دبي»، شهد مطار دبي الدولي، في النصف الأول، أعلى معدل حركة مسافرين في تاريخه، فيما استقبلت دبي 9.88 ملايين زائر دولي قضوا ليلة واحدة على الأقل، محققين نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجّل المطار أكثر من 46 مليون مسافر.

وأصدرت «مطارات دبي» دليلاً إرشادياً متكاملاً يضم أهم النصائح لتيسير الرحلة خلال فترة الذروة، كما أصدرت إرشادات للوصول والاستقبال الميسر والمريح بمطار دبي الدولي، منها أنه يمكن للمسافرين بصحبة عائلاتهم، استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة الجوازات، وذلك للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، داعية إلى الاحتفاظ بجوازات السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة، وأي تأشيرات أو مستندات ضرورية في متناول اليد لتسريع عملية الدخول.

وذكرت أن أصحاب الهمم يحصلون على دعم إضافي يشمل مسارات مخصصة، ومساعدة خاصة غير لافتة للضيوف الذين يرتدون شرائط دوار الشمس التعريفية، إضافة إلى صالة مخصصة لهم في المبنى (2).