1,5 مليار درهم إيرادات «سالك» في النصف الأول

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن نتائجها المالية لفترتَي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025، حيث سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 39.5% على أساس سنوي، ليصل إلى مليار و527.3 مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 45.6% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.2% في النصف الأول، لتصل إلى مليار و65 مليون درهم، واعتمد مجلس إدارة «سالك» توزيعات أرباح بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 10.278 فلوس للسهم.