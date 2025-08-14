75.4 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال النصف الأول   

أظهرت نتائج مؤشرات أداء قطاع الطيران المدني في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2025، نمواً كبيراً، إذ استقبلت مطارات الدولة خلال هذه الفترة 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5%، فيما كان يناير الأعلى من حيث كثافة عدد المسافرين، إذ سجل أكثر من 13.7 مليون مسافر.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات - بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة - تواصل ترسيخ مكانتها العالمية والإقليمية وجهة دولية للنقل الجوي عبر تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة، نتيجة مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة، ما أسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها في هذا القطاع الحيوي الذي يُمثّل اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، ورافداً رئيساً للتجارة والسياحة والاستثمار، وخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «فخورون بمواصلة تحقيق نسب نمو مستقرة على صعيدي المسافرين والشحن، ولدينا مشروعات تطويرية طموحة لمواكبة هذا النمو، حيث يبلغ حالياً إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة أكثر من 160 مليون مسافر، ونحن على ثقة بأن قطاع الطيران سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة السياحة والتبادل التجاري، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رئيساً للنقل الجوي إقليمياً وعالمياً».

وواصلت الحركة الجوية في الدولة نموها، خلال النصف الأول، لتسجل 531 ألف حركة جوية، بنسبة نمو 6.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت نحو 500 ألف حركة جوية، وبلغ إجمالي حجم الشحن عبر مطارات الدولة أكثر من 2.2 مليون طن بنسبة نمو بلغت 4.74%، فيما استحوذت الناقلات الوطنية على 67% من إجمالي حركة الشحن، كما أطلقت شركات الطيران الوطنية الإماراتية، خلال النصف الأول من عام 2025، رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

