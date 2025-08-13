«أدنوك للإمداد»: 8.95 مليارات درهم إيرادات نصفية

أعلنت «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، أمس، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.61 مليارات درهم، كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 31% لتصل إلى 1.47 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح 14% إلى 866 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 8.95 مليارات درهم بزيادة 40%، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26% لتصل إلى 2.73 مليار درهم، كما بلغ صافي الربح 1.54 مليار درهم.