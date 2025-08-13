171.9 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة تصدير أعضاء غرفة دبي في النصف الأول

أعلنت غرفة تجارة دبي أبرز نتائجها للنصف الأول من عام 2025، حيث شهدت انضمام 35 ألفاً و532 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول، بنسبة نمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 171٫9 مليار درهم، بنمو قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 409٫083 آلاف شهادة منشأ، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2024. كما قامت بإصدار واستقبال 2961 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 1.94 مليار درهم.

ونجحت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول، عبر برامجها ومبادراتها المتنوّعة، في دعم التوسّع العالمي لـ60 شركة محلية، مسجلةً بذلك نمواً قدره 76% مقارنةً بـ34 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، وتسهم بيئة الأعمال المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني»، وأكد الحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إذ تواصل الغرفة الارتقاء بجهودها الرامية لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص.