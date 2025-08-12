35.5 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية «غرفة دبي» في النصف الأول

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها للنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتجسد مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهدت غرفة تجارة دبي انضمام 35 ألفاً و532 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة متنامية ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 171.9 مليار درهم، بنمو قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 409,083 شهادة منشأ، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول 2024. في حين قامت الغرفة خلال النصف الأول من العام بإصدار واستقبال 2961 دفتر إدخال مؤقتاً للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 1.94 مليار درهم.

محور عالمي للتجارة

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمحور عالمي رائد للتجارة والاستثمار، وتساهم بيئة الأعمال المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني».

وأضاف: «نحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية. ونواصل الارتقاء بجهودنا الرامية لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».



دعم التوسع الدولي

ونجحت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وعبر برامجها ومبادراتها المتنوّعة في دعم التوسّع العالمي لـ 60 شركة محلية، مسجلةً بذلك نمواً قدره 76% مقارنةً بـ 34 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وفي إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، واستكشاف المزيد من الفرص في أسواق دولية مختارة، نظّمت الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا شملت كلاً من تايلاند والفلبين، وإلى افريقيا شملت أنغولا وموزمبيق، وتم تنظيم 1076 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي المشاركة في البعثات التجارية مع شركات محلية في تلك الأسواق.



تنافسية المنظومة التشريعية

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2025، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، مقارنةً بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 104% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأسست الغرفة خلال النصف الأول خمسة مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل، وسلوفاكيا، والبيرو، وإندونيسيا، والمجر.

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات، نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 19 فعالية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية والقانونية، حضرها 1414 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال.

كما استقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 94 قضية وساطة، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 213.5 مليون درهم.



مركز دبي للشركات العائلية

وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي جهوده الرامية لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، حيث تم إصدار دليل الشركات العائلية في دبي من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.

كما قام المركز خلال النصف الأول من 2025 بتنظيم فعاليتين ضمن «سلسلة الحوكمة»، وتناولت الفعالية الأولى تجربة عالمية ناجحة لتعزيز النمو المستدام عبر الأجيال للشركات العائلية فيما ركزت الفعالية الثانية على سبل بناء إرث مستدام لمستقبل الشركات العائلية.

وفي إطار برنامج تأهيل الجيل القادم من مديري الشركات العائلية، نظم المركز ندوة تدريبية لتعزيز مهارات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى الصف الثاني من قادة الشركات العائلية.