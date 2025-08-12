أحمد بن سعيد.. أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها لأقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة لعام 2025، التي شملت 101 شخصية قيادية تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة، والوجهات السياحية، وسلاسل الفنادق، والمطارات، وشركات الطيران، وخدمات السفر، والمبادرات السياحية المبتكرة.

وقالت «فوربس الشرق الأوسط» إن قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط يواصل ترسيخ مكانته بين الوجهات العالمية الأكثر ديناميكية، مدفوعاً باستثمارات قياسية ورؤى حكومية طموحة، لافتة إلى أن القادة المُصنفين ضمن قائمة العام يمثلون 10 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتصدَّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، التصنيف، للعام الرابع على التوالي.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن إيرادات «مجموعة الإمارات» ارتفعت 6% خلال العام المالي 2024 / 2025، لتبلغ 39.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة أصولها 49.7 مليار دولار.

وحلّ في المركز الثاني، وفق التصنيف، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، يليه في المركز الثالث الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بدر محمد المير، كما تصدرت دولة الإمارات التصنيف بـ49 قائداً مقيماً على أرضها، تليها السعودية بـ24 قائداً، ثم مصر بسبعة قياديين، وعُمان بخمسة قياديين، كذلك ظهرت الأردن والمغرب عبر أربع مشاركات لكل منهما، ثم قطر والبحرين بثلاث مشاركات لكل منهما، والكويت وتونس بمشاركة واحدة فقط لكل منهما، عبر الخطوط الجوية الكويتية، والديوان الوطني التونسي للسياحة.

أما على صعيد الجنسيات، فيبرز ضمن القائمة 15 إماراتياً، و14 سعودياً، وتسعة بريطانيين، لتشكل ثلاث جنسيات النسبة الكبرى من القائمة.

وظهر في قائمة «أقوى 10 قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2025»، كل من مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، صالح محمد الجزيري، في المركز الرابع، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وصل لإدارة الأصول»، هشام القاسم، في المركز السابع، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، حميد مطر الظاهري، في المركز الثامن، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ميرال»، محمد عبدالله الزعابي، في المركز التاسع، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، في المركز الـ١٠.

معايير التصنيف

أعدّت «فوربس الشرق الأوسط» التصنيف، بعد تقييم قادة القطاعين العام والخاص استناداً إلى حجم أعمال شركاتهم، بما يشمل الإيرادات، وقيم الأصول، وعدد الفنادق والغرف، وأعداد الزوار، كما اعتمد التقييم على مدى خبراتهم المهنية، وإنجازاتهم، وتأثيرهم العام في المشهد السياحي بالمنطقة، ويشمل التصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

