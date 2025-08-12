منتدى شباب «كهرباء دبي» يحتفي بالريادة المستدامة

افتتح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، منتدى الشباب، الذي نظّمه مجلس شباب الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2025، وتضمن المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية، بمشاركة 150 شاباً وشابة من موظفي الهيئة وأعضاء من مجلس شباب دبي، ومجلس شباب بلدية دبي، ومجلس شباب مجموعة الإمارات، ومجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ومجلس شباب «إي آند».

وسلّطت الفعاليات الضوء على قصص النجاح التي حققها شباب الهيئة، لدعم مسيرة ريادة الهيئة على مستوى العالم، إلى جانب سبل تمكين الشباب، لتعزيز دورهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.