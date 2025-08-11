«غوغل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل»، رسمياً، الإطلاق الكامل لوكيل الذكاء الاصطناعي للبرمجة «جولز»، وهو أداة تعمل على إصلاح وتحديث الأكواد البرمجية بشكل مستقل، ما يسمح للمطورين بالتركيز على مهام أخرى.

ويعمل «جولز» بشكل غير متزامن بالاعتماد على نموذج «جيميني 2.5 برو»، حيث يتكامل مع منصة «جيت هب» التابعة لـ«مايكروسوفت» لاستنساخ قواعد الأكواد ومعالجتها ضمن بيئة «غوغل» السحابية.

وقدمت الشركة خطط أسعار جديدة تبدأ من فئة مجانية تتيح 15 مهمة يومياً، وصولاً إلى فئات مدفوعة ضمن اشتراكات «غوغل أيه.آي برو» و«ألترا».