«غرفة أبوظبي» تدعم نمو الأعمال في منطقة الظفرة

نفذت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - فرع الظفرة، زيارات ميدانية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة في منطقة الظفرة، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة في المنطقة، والاطلاع على احتياجاتها، وتعزيز التواصل المباشر معها، بما يسهم في تطوير أعمالها، ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكدت «غرفة أبوظبي» أن هذه المبادرة التوعوية تجسّد حرصها على دعم وتطوير شركات القطاع الخاص في مختلف مناطق الإمارة، بما ينسجم مع خريطة الطريق الاستراتيجية للغرفة للفترة من 2025 إلى 2028، التي ترتكز على تمكين الشركات من توسيع أعمالها، وبناء منظومة أعمال متكاملة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع مناطق الإمارة، بهدف ترسيخ مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد المحلي.

ورصدت «غرفة أبوظبي» خلال الجولة سبع فرص تطوير عملية ضمن بيئة الأعمال في منطقة الظفرة، فيما شملت الزيارات خمس شركات في قطاعات البيع بالتجزئة والسياحة والتصنيع، وهي: فندق «ويسترن» بمدينة زايد، و«الظفرة ووك»، و«شركة لا بيل للشوكولاتة والزهور»، و«شركة القهوة العربية»، و«مطعم دومو بيكري»، وأوضحت «غرفة أبوظبي» أن هذه الزيارات جاءت بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة لتلك الشركات، وتعزيز فهم التحديات التشغيلية التي تواجهها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك، بما يسهم في دعم النمو التجاري المستدام، وتطوير بيئة الأعمال المحلية.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، شامس علي الظاهري، أن ازدهار القطاع الخاص في مختلف مناطق الإمارة يُمثل ركيزة جوهرية في الرؤية الاقتصادية الشاملة لأبوظبي.

وأشار إلى أن المبادرات الميدانية التي تنفذها الغرفة تُجسد التزامها العميق بالتعرف إلى احتياجات الشركات، وتقديم دعم مصمم خصيصاً وفق متطلباتها، وتعزيز بيئة أعمال مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات على المستويات كافة.

وشهدت الزيارات الميدانية حواراً مفتوحاً وبنّاءً بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وممثلي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إذ تبادل الأطراف رؤى قيّمة حول احتياجات المتعاملين في منطقة الظفرة، والتحديات التشغيلية، وفرص التوسع الرقمي والتجاري.

وأكدت «غرفة أبوظبي» استمرارها في تنظيم زيارات مماثلة على امتداد إمارة أبوظبي، والتنسيق المستمر مع أصحاب المشاريع في جميع أنحاء مناطق الظفرة، بما يضمن وصول الدعم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في ترسيخ اقتصاد متنوع ومرن قادر على مواكبة التحولات المستقبلية.